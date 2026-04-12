Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Капитан УНИКСа — о финале Basket Cup с ЦСКА: пусть фанаты получают удовольствие

Капитан УНИКСа — о финале Basket Cup с ЦСКА: пусть фанаты получают удовольствие
Капитан команды Единой лиги ВТБ УНИКС Дмитрий Кулагин высказался о предстоящем финале Winline Basket Cup c ЦСКА, который начнётся сегодня, в 14:00 мск.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-я четверть
27 : 19
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 5, Антонов - 5, Курбанов - 5, Митрович - 5, Ухов - 3, Кливленд - 2, Жан-Шарль - 2, Уэйр, Руженцев, Астапкович, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 8, Беленицкий - 5, Швед - 4, Манфорд - 2, Бингэм, Д. Кулагин, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин

— В преддверии первого в истории финала Basket Cup предлагаю обратить внимание на две основополагающие вещи. Первая — пусть победит сильнейший. Мы все тренируемся и играем для того, чтобы побеждать. А вторая и, на мой взгляд, самая важная — сегодня шоу и праздник баскетбола. Пусть все фанаты этой игры получают удовольствие — с трибуны или примкнув к экранам телевизоров.

— Есть ли у вас какие-либо традиции или суеверия, которые собираетесь соблюсти сегодня?
— Безусловно, у всех есть определённые ритуалы, которых стараемся придерживаться. Полагаю, что это личное дело каждого. Однако все мы большие профессионалы и прекрасно знаем, как подготовить своё тело, состояние и энергию к игре, — приводит слова Кулагина пресс-служба команды.

Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»
Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»
