Капитан УНИКСа — о финале Basket Cup с ЦСКА: пусть фанаты получают удовольствие

Капитан команды Единой лиги ВТБ УНИКС Дмитрий Кулагин высказался о предстоящем финале Winline Basket Cup c ЦСКА, который начнётся сегодня, в 14:00 мск.

— В преддверии первого в истории финала Basket Cup предлагаю обратить внимание на две основополагающие вещи. Первая — пусть победит сильнейший. Мы все тренируемся и играем для того, чтобы побеждать. А вторая и, на мой взгляд, самая важная — сегодня шоу и праздник баскетбола. Пусть все фанаты этой игры получают удовольствие — с трибуны или примкнув к экранам телевизоров.

— Есть ли у вас какие-либо традиции или суеверия, которые собираетесь соблюсти сегодня?

— Безусловно, у всех есть определённые ритуалы, которых стараемся придерживаться. Полагаю, что это личное дело каждого. Однако все мы большие профессионалы и прекрасно знаем, как подготовить своё тело, состояние и энергию к игре, — приводит слова Кулагина пресс-служба команды.