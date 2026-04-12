Леброн — первый игрок в истории НБА с 43 000+ очков, 12 000+ подборов и 12 000+ ассистов

41-летний американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», по итогам матча с «Финикс Санз» (101:73) в ночь на 11 апреля установил новое историческое достижение.

После финальной сирены Леброн стал первым игроком в истории североамериканской лиги, на счету которого 43 000+ очков, 12 000+ подборов и 12 000+ передач. На момент публикации новости у Леброна 43 422 очка (первое место в истории), 12 091 подбор (24-е место), 12 010 передач (четвёртое место).

Для Джеймса этот сезон стал 23-м в карьере в НБА.