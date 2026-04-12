Леброн — первый игрок в истории НБА с 43 000+ очков, 12 000+ подборов и 12 000+ ассистов
41-летний американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», по итогам матча с «Финикс Санз» (101:73) в ночь на 11 апреля установил новое историческое достижение.
НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 73
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Кеннард - 19, Хатимура - 13, Эйтон - 10, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Кнехт - 5, Смит - 4, Джеймс - 3, Ларэвиа - 2, Клебер - 2, Тимме - 2, Манон - 1, Тьеро
Финикс Санз: Брукс - 12, О'Нил - 11, Аллен - 8, Игодаро - 8, Коффи - 7, Уильямс - 7, Гиллеспи - 5, Малуач - 4, Буей - 4, Бри - 3, Флеминг - 3, Данн - 1, Грин, Хантли
После финальной сирены Леброн стал первым игроком в истории североамериканской лиги, на счету которого 43 000+ очков, 12 000+ подборов и 12 000+ передач. На момент публикации новости у Леброна 43 422 очка (первое место в истории), 12 091 подбор (24-е место), 12 010 передач (четвёртое место).
Для Джеймса этот сезон стал 23-м в карьере в НБА.
