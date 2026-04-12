Тренер УНИКСа Перасович ответил, поможет ли разгром «Пармы» в 1/2 финала в игре с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович высказался о настрое на матч финала Winline Basket Cup с ЦСКА, который в данные минуты начался в Санкт-Петербурге.

— Добавляет ли разгромная победа над «Пармой» (104:83) уверенности в преддверии финала Basket Cup против ЦСКА?

— Действительно, мы провели серьёзный матч с пермской командой и одержали важную победу. Но теперь перед финалом нам следует забыть обо всём, что было ранее. Нам предстоит встреча с соперником абсолютно другого уровня, обладающим иным составом и качеством. Этот матч будет для нас гораздо более сложным.

— Вы много раз играли с ЦСКА и хорошо знаете друг друга. Есть ли какие-то тактические нюансы, которые помогут в сегодняшней встрече?

— Против ЦСКА всегда тяжело играть. Армейцы — лучшая команда чемпионата, чемпионы последних двух лет. У них всегда организованный коллектив с очень хорошими игроками. Они знают, как играть в финалах. Наша цель — быть конкурентными против москвичей. Если нам удастся зайти в концовку, то у нас будут шансы. Соглашусь с тем, что мы много раз играли против ЦСКА, поэтому нам будет сложно чем-либо удивить друг друга, — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.