Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Тренер УНИКСа Перасович ответил, поможет ли разгром «Пармы» в 1/2 финала в игре с ЦСКА

Тренер УНИКСа Перасович ответил, поможет ли разгром «Пармы» в 1/2 финала в игре с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович высказался о настрое на матч финала Winline Basket Cup с ЦСКА, который в данные минуты начался в Санкт-Петербурге.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-я четверть
24 : 17
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 5, Антонов - 5, Курбанов - 5, Митрович - 5, Кливленд - 2, Жан-Шарль - 2, Уэйр, Руженцев, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 8, Беленицкий - 5, Швед - 4, Бингэм, Д. Кулагин, Манфорд, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин

— Добавляет ли разгромная победа над «Пармой» (104:83) уверенности в преддверии финала Basket Cup против ЦСКА?
— Действительно, мы провели серьёзный матч с пермской командой и одержали важную победу. Но теперь перед финалом нам следует забыть обо всём, что было ранее. Нам предстоит встреча с соперником абсолютно другого уровня, обладающим иным составом и качеством. Этот матч будет для нас гораздо более сложным.

— Вы много раз играли с ЦСКА и хорошо знаете друг друга. Есть ли какие-то тактические нюансы, которые помогут в сегодняшней встрече?
— Против ЦСКА всегда тяжело играть. Армейцы — лучшая команда чемпионата, чемпионы последних двух лет. У них всегда организованный коллектив с очень хорошими игроками. Они знают, как играть в финалах. Наша цель — быть конкурентными против москвичей. Если нам удастся зайти в концовку, то у нас будут шансы. Соглашусь с тем, что мы много раз играли против ЦСКА, поэтому нам будет сложно чем-либо удивить друг друга, — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.

Капитан УНИКСа — о финале Basket Cup с ЦСКА: пусть фанаты получают удовольствие
