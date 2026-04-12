Эксперт выделил преимущество Леброна Джеймса перед Дончичем в умении обращаться с мячом

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Крис Бруссард прокомментировал выступление лёгкого форвард Леброна Джеймса на позиции плеймейкера в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в период, когда его звёздный напарник Лука Дончич отсутствует из-за восстановления после травмы.

«Понятно, теперь он берёт на себя роль Луки — ведёт мяч, разгоняет атаку. По правде говоря, может быть, у него это даже лучше получается, чем у Луки. Он не так зацикливается на себе и не возится с мячом так долго, поэтому, как по мне, мяч у него ходит быстрее.

Но вот в чём дело: Лука не может просто взять и делать то, что делал Леброн — играть без мяча. Луке обязательно нужно, чтобы мяч был у него в руках», — заявил Бруссард в эфире программы First Things First.