Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант стал самым возрастным игроком с 2000+ очков за сезон НБА

Дюрант стал самым возрастным игроком с 2000+ очков за сезон НБА
Комментарии

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант стал самым возрастным игроком, набравшим более 2000 очков за один регулярный чемпионат. Баскетболист набрал в этом сезоне 2026 очков.

Ранее ни одному игроку в таком возрасте не удавалось преодолеть эту отметку. Для сравнения: Майкл Джордан в своём последнем сезоне набрал 1640 очков.

В текущем сезоне Дюрант провёл 78 матчей, все начинал в стартовом составе. В среднем за игру он набирал 26 очков, а также делал 5,5 подбора, 4,8 передачи, 0,8 перехвата, 0,9 блок-шота. Среднее игровое время — 36 минут 18 секунд, коэффициент полезности — 23,7.

Сейчас читают:
Плей-офф НБА не за горами. Собрали все возможные пары главного события года
Плей-офф НБА не за горами. Собрали все возможные пары главного события года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android