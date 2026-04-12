Дюрант стал самым возрастным игроком с 2000+ очков за сезон НБА

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант стал самым возрастным игроком, набравшим более 2000 очков за один регулярный чемпионат. Баскетболист набрал в этом сезоне 2026 очков.

Ранее ни одному игроку в таком возрасте не удавалось преодолеть эту отметку. Для сравнения: Майкл Джордан в своём последнем сезоне набрал 1640 очков.

В текущем сезоне Дюрант провёл 78 матчей, все начинал в стартовом составе. В среднем за игру он набирал 26 очков, а также делал 5,5 подбора, 4,8 передачи, 0,8 перехвата, 0,9 блок-шота. Среднее игровое время — 36 минут 18 секунд, коэффициент полезности — 23,7.