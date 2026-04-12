Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — УНИКС, результат матча 12 апреля 2026, счет 73:62, финал WINLINE Basket Cup – 2025/2026

ЦСКА обыграл УНИКС и стал чемпионом внутрисезонного турнира Basket Cup
В воскресенье, 12 апреля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся финальный матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого встретились ЦСКА и УНИКС. Московские баскетболисты со счётом 73:62 (22:17; 16:6; 16:17; 19:22) обыграли казанцев, став чемпионами турнира.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

В составе хозяев лучшим снайпером стал американский защитник Мело Тримбл, в активе которого 16 очков, одна передача, один перехват и четыре потери при коэффициенте эффективности «+7». Лучшим с точки зрения эффективности стал сербский центровой Лука Митрович, на его счету шесть очков, девять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+16».

В составе УНИКСа лучшим стал американский центровой Джален Рейнольдс, который набрал 14 очков, сделал пять подборов, три передачи, четыре перехвата, два блок-шота и одну потерю при коэффициенте эффективности «+17».

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026
