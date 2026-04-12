ЦСКА обыграл УНИКС и стал чемпионом внутрисезонного турнира Basket Cup

В воскресенье, 12 апреля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся финальный матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого встретились ЦСКА и УНИКС. Московские баскетболисты со счётом 73:62 (22:17; 16:6; 16:17; 19:22) обыграли казанцев, став чемпионами турнира.

В составе хозяев лучшим снайпером стал американский защитник Мело Тримбл, в активе которого 16 очков, одна передача, один перехват и четыре потери при коэффициенте эффективности «+7». Лучшим с точки зрения эффективности стал сербский центровой Лука Митрович, на его счету шесть очков, девять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+16».

В составе УНИКСа лучшим стал американский центровой Джален Рейнольдс, который набрал 14 очков, сделал пять подборов, три передачи, четыре перехвата, два блок-шота и одну потерю при коэффициенте эффективности «+17».