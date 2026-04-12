Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Эксперт назвал главную задачу Егора Дёмина перед новым сезоном в НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер отметил, что ключевой задачей для 20-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина перед началом следующего сезона является увеличение мышечной массы. По его мнению, прибавка в семь-восемь килограммов могла бы значительно повысить уровень игры россиянина.

«Егор Дёмин в свой дебютный сезон реально превзошёл ожидания. И в первую очередь — за счёт броска: трёхочковые почти под 40% при большом количестве попыток, тогда как ещё в прошлом году в BYU* у него было всего 27%.

Комбинация такого броска с его габаритами — 206 см — плюс пас и контроль мяча — пусть дриблинг у него пока не топового уровня — всё это как бы задаёт ему хороший «пол», отправную точку, и внушает оптимизм: кажется, он точно сможет быть значимым игроком в будущем. Но если говорить о тех компонентах, развитие которых реально могло бы поднять его игру на следующую ступень…

Вот тут сложно выбрать только один навык. Могу ли я гарантировать ему, скажем, элитное завершение у кольца? Или, например, сделать из него суперзащитника или топового болл-хэндлера? Ну, нет — так это не работает, и нет такого, чтобы одним щелчком человек целиком закрыл все вопросы сразу. Если бы нужно было выделить только одну вещь, я бы остановился на физической силе. Я уже не раз об этом говорил по ходу сезона: если бы был способ просто щёлкнуть пальцами — и этим летом Егор бы прибавил килограммов семь-восемь мышц… Вот это действительно могло бы вывести его в совершенно другой класс», — заявил Слэйтер на YouTube-канале Locked On Nets.

Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?
