Док Риверс выразил сомнения по поводу будущего Янниса Адетокунбо в «Милуоки»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс оценил будущее Янниса Адетокунбо в команде на фоне участившихся слухов по поводу его вероятного ухода из клуба.

«Ситуация с Яннисом сейчас очень тяжёлая для всех, для него самого тоже. Этот год, честно говоря, совсем непростой. Даже не знаю. Мы с ним, наверное, общаемся больше, чем кто-либо ещё. Это действительно сложно, потому что он сделал для «Милуоки» невероятно много, но в то же время он по‑настоящему хочет выиграть титул.

И тут уже ясно, что нам нужно серьёзно поработать над составом, чтобы хотя бы появилась реальная перспектива на чемпионство. Если мы не сможем этого сделать, ему, возможно, придётся смотреть на другие варианты. Уверен, если бы у нас всё было для победы, он бы без сомнений остался, но сейчас этого нет — это ставит его в очень трудное положение», — заявил Риверс в рамках программы Dan Patrick Show.