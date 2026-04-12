Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Леброн Джеймс рассказал, с кем из «Лейкерс» у него идеальное взаимопонимание на площадке

Леброн Джеймс рассказал, с кем из «Лейкерс» у него идеальное взаимопонимание на площадке
41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») отметил, что у него сложилось отличное взаимопонимание с защитником команды Люком Кеннардом.

«Два думающих баскетболиста. Поэтому всё так легко складывается. Он чертовски умный. Я тоже чертовски хорошо понимаю эту игру. Такое ощущение, будто мы уже давно играем вместе, хотя на самом деле это просто понимание баскетбола», — приводит слова Джеймса аккаунт журналиста Дейва Макменамина в социальной сети X.

Кеннард присоединился к «Лейкерс» перед дедлайном обменов и провёл за команду 31 матч, пять из которых — в стартовом составе. В среднем он набирает девять очков, делает 2,7 подбора и 2,5 передачи, а также совершает 0,7 перехвата за игру. Его коэффициент полезности составляет «+9,6», при этом он реализует 45% трёхочковых бросков.

Материалы по теме
Леброн Джеймс теперь один. У «Лейкерс» — реальная беда
Леброн Джеймс теперь один. У «Лейкерс» — реальная беда
