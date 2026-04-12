Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Пистиолис высказался о победе ЦСКА в «Финале четырёх» Basket Cup

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу во внутрисезонном турнире Winline Basket Cup. В финальном матче команда обыграла казанский УНИКС со счётом 73:62.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Важная победа над серьёзным соперником. Упорная борьба, обе команды показали, насколько хотят победить, но мы лучше использовали свои моменты. Знаем, УНИКС всегда начинает очень сильно, это атлетичная команда с агрессивной защитой.

И всё-таки нам удалось сохранить концентрацию и найти баланс в своих действиях, что мы и должны были делать с самого начала. Мы играли жёстче, упорнее, активно использовали ротацию. У нас очень хороший темп в атаке, это было видно по нашим последним играм, это и стало решающим фактором сегодня», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

ЦСКА — первый в истории чемпион Basket Cup. УНИКСу помешала одна провальная четверть
