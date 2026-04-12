Пистиолис высказался о победе ЦСКА в «Финале четырёх» Basket Cup

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу во внутрисезонном турнире Winline Basket Cup. В финальном матче команда обыграла казанский УНИКС со счётом 73:62.

«Важная победа над серьёзным соперником. Упорная борьба, обе команды показали, насколько хотят победить, но мы лучше использовали свои моменты. Знаем, УНИКС всегда начинает очень сильно, это атлетичная команда с агрессивной защитой.

И всё-таки нам удалось сохранить концентрацию и найти баланс в своих действиях, что мы и должны были делать с самого начала. Мы играли жёстче, упорнее, активно использовали ротацию. У нас очень хороший темп в атаке, это было видно по нашим последним играм, это и стало решающим фактором сегодня», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.