Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис: мы — ЦСКА, и у нас не может быть другой цели, кроме победы, это наша культура

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился эмоциями после победы в «Финале четырёх» Winline Basket Cup. В решающем матче ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счётом 73:62.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Конечно, у нас была задача победить в этих соревнованиях. Мы — команда ЦСКА, когда мы участвуем в турнире, любом матче и соревновании, у нас нет и не может быть другой цели, кроме победы. Это наша культура, это наш менталитет, поэтому мы приехали сюда, чтобы победить, и мы это сделали.

Всё-таки это только промежуточный трофей, сегодня мы порадуемся, а уже завтра готовимся к матчам в Единой Лиге ВТБ. Я верю в свою команду и в своих игроков, но мы должны понимать, что то, что привело нас сюда, не приведёт нас к результату в плей-офф, нам нельзя останавливаться на достигнутом, надо продолжать двигаться вперёд. Хорошее прошлое никак не гарантирует успеха в будущем», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

