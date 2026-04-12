Пистиолис: мы — ЦСКА, и у нас не может быть другой цели, кроме победы, это наша культура

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился эмоциями после победы в «Финале четырёх» Winline Basket Cup. В решающем матче ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счётом 73:62.

«Конечно, у нас была задача победить в этих соревнованиях. Мы — команда ЦСКА, когда мы участвуем в турнире, любом матче и соревновании, у нас нет и не может быть другой цели, кроме победы. Это наша культура, это наш менталитет, поэтому мы приехали сюда, чтобы победить, и мы это сделали.

Всё-таки это только промежуточный трофей, сегодня мы порадуемся, а уже завтра готовимся к матчам в Единой Лиге ВТБ. Я верю в свою команду и в своих игроков, но мы должны понимать, что то, что привело нас сюда, не приведёт нас к результату в плей-офф, нам нельзя останавливаться на достигнутом, надо продолжать двигаться вперёд. Хорошее прошлое никак не гарантирует успеха в будущем», – передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.