Тренер УНИКСа Перасович: мы выиграли вторую половину и показали, что можем выбираться

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями от финального матча Winline Basket Cup, в котором его команда уступила московскому ЦСКА со счётом 62:73.

«Поздравляю ЦСКА, они сегодня играли очевидно лучше, во всех компонентах они смотрелись здорово. С нашей стороны тоже получилась хорошая боевая игра. Мы стараемся, делаем всё, что можем, но сегодня этого оказалось недостаточно. Постараемся улучшить свою игру и быть более конкурентоспособными в следующий раз.

Что касается неудачной второй четверти, вся проблема в плохих трёхочковых, когда вы промахиваетесь с открытых позиций, раскрывая свою защиту, у соперника появляется мобильность, интенсивность. Вторая четверть действительно для нас получилась решающей, но даже после такой неудачи я верил в своих ребят, мы выиграли вторую половину, так что показали, как можем выбираться из подобных историй», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.