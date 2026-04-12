Перасович: у Бингэма случился приступ астмы, есть проблемы с дыханием

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после финального матча Winline Basket Cup, в котором его команда уступила ЦСКА со счётом 62:73, рассказал о состоянии здоровья центрового Маркуса Бингэма.

«Мы не знаем, как бы сложилась игра, если бы не травмы. Что касается Маркуса Бингэма, у него есть определённые проблемы с дыханием, случился приступ астмы, поэтому он не играл, мы попытались дальше действовать без него. Но, безусловно, это важный член команды, а ещё двое игроков травмированы, так что пришлось нелегко.

Я не стал снимать или выбрасывать медаль, никогда так не делаю. Моя медаль в тренерской, я её оставлю, как и все остальные. Уважаю соперника, баскетбол и наш результат. Мы стали вторыми, были финале, были лучше, чем многие другие команды. Это также здорово и заслуживает уважения», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.