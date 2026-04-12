Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Беленицкий: показали, что ЦСКА реально обыгрывать, были шансы забирать игру

Комментарии

Российский форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился впечатлениями от финального матча Winline Basket Cup, в котором его команда уступила ЦСКА со счётом 62:73.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Мы понимали, что нас ждёт непростой матч, так в итоге и получилось. В какой-то момент во второй четверти не смогли ничего забить, хотя создавали много открытых бросков. За счёт этого и получилось преимущество у ЦСКА, они сильно ушли вперёд. Во второй половине собрались, постарались сделать максимум из того, что могли. Постарались и в защите упереться, и в нападении быть агрессивнее. Вторая половина была за нами, в плане уверенности, агрессии. Могли сыграть гораздо лучше, но работаем дальше.

В четвёртой четверти, вероятно, где-то «наелись», не хватило Маркуса Бингэма, травмированных, ребятам из ротации под конец было уже тяжело бегать и защиту, и в нападение. ЦСКА не сбавлял темп, упирался. Обыгрывать их реально, мы это показали своей игрой во второй половине. Если бы не вторая четверть, были бы шансы забирать всю игру», – передаёт слова Беленицкого корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android