Беленицкий: показали, что ЦСКА реально обыгрывать, были шансы забирать игру

Российский форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился впечатлениями от финального матча Winline Basket Cup, в котором его команда уступила ЦСКА со счётом 62:73.

«Мы понимали, что нас ждёт непростой матч, так в итоге и получилось. В какой-то момент во второй четверти не смогли ничего забить, хотя создавали много открытых бросков. За счёт этого и получилось преимущество у ЦСКА, они сильно ушли вперёд. Во второй половине собрались, постарались сделать максимум из того, что могли. Постарались и в защите упереться, и в нападении быть агрессивнее. Вторая половина была за нами, в плане уверенности, агрессии. Могли сыграть гораздо лучше, но работаем дальше.

В четвёртой четверти, вероятно, где-то «наелись», не хватило Маркуса Бингэма, травмированных, ребятам из ротации под конец было уже тяжело бегать и защиту, и в нападение. ЦСКА не сбавлял темп, упирался. Обыгрывать их реально, мы это показали своей игрой во второй половине. Если бы не вторая четверть, были бы шансы забирать всю игру», – передаёт слова Беленицкого корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.