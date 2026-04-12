Эрик Слэйтер назвал главное направление для прогресса Егора Дёмина в «Бруклине»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер высказал своё мнение относительно того, какой аспект игры 20-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина наиболее реально улучшить к следующему сезону НБА. По мнению эксперта, это физическая сила, развитие которой позволит баскетболисту прибавить во многих элементах — начиная от организации атак и заканчивая действиями в обороне.

«Вот на что я бы обратил внимание — мне кажется, это самое реалистичное направление, в котором он может прибавить. Да, он способен стать лучше в обращении с мячом. Но станет ли он когда-нибудь элитным дриблёром? Думаю, нет. Первый шаг у него, скажем прямо, не самый резкий. Может ли этот первый шаг стать быстрее? Конечно, теоретически да. Но верю ли я, что он будет стабильно проходить соперников за счёт скорости? Нет, такого я не жду. Что касается завершения у кольца, он атакующий сверху игрок, но не думаю, что однажды он вдруг начнёт выпрыгивать так, чтобы голова была выше щита и забивать через всех подряд благодаря какой-то невероятно появившейся прыгучести. Нет.

То есть тот аспект, на который я бы указал, это сила. Я действительно считаю, что именно сила способна реально помочь ему в самых разных компонентах. В этом сезоне было видно, что у Егора возникают сложности с ведением мяча под давлением, с тем, чтобы начинать атаки, здесь вопрос не только в том, что у него не самый надёжный дриблинг — отчасти потому что у человека при его росте мяч просто выше подпрыгивает — но и в том, что у него пока не хватает физической мощи, чтобы удерживать более жёстких защитников, когда те вцепляются в нём.

И это же влияет — когда он уже набирает скорость и идёт к кольцу. То, о чём «Нетс» говорят в отношении молодых игроков — это умение играть на двух ногах, быть физически готовым к проходам. Поэтому прибавка в силе поможет ему не только при начале атак, не только в пик-н-ролле, но и когда он становится активнее в трёхсекундной зоне. Ну и, конечно, это поможет ему и на подборе, и в защите — во всех этих аспектах», — заявил Слэйтер на YouTube-канале Locked On Nets.