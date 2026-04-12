Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович: с ЦСКА мы сможем встретиться только в финале, перед ним два непростых раунда

Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после финального матча Winline Basket Cup, в котором его команда уступила ЦСКА со счётом 62:73, поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Посмотрим, как ситуация с травмированными игроками будет влиять на нас перед плей-офф. Уверен, этот результат станет для нас мотивацией, но в плей-офф нам надо ещё попасть на ЦСКА, пройти другие стадии и сыграть с соперниками по раунду раньше, это тоже будет сложная битва.

С ЦСКА сможем встретиться только в финале, а перед ним нас ждут два непростых раунда плей-офф. Это станет для вас мотивацией, потому что мы проиграли сегодня. В последних матчах регулярного чемпионата Единой лиги постараемся восстановить наших баскетболистов, набраться сил, подойти к плей-офф в оптимальной форме», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Перасович: у Бингэма случился приступ астмы, есть проблемы с дыханием
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android