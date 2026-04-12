Перасович: с ЦСКА мы сможем встретиться только в финале, перед ним два непростых раунда

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после финального матча Winline Basket Cup, в котором его команда уступила ЦСКА со счётом 62:73, поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Посмотрим, как ситуация с травмированными игроками будет влиять на нас перед плей-офф. Уверен, этот результат станет для нас мотивацией, но в плей-офф нам надо ещё попасть на ЦСКА, пройти другие стадии и сыграть с соперниками по раунду раньше, это тоже будет сложная битва.

С ЦСКА сможем встретиться только в финале, а перед ним нас ждут два непростых раунда плей-офф. Это станет для вас мотивацией, потому что мы проиграли сегодня. В последних матчах регулярного чемпионата Единой лиги постараемся восстановить наших баскетболистов, набраться сил, подойти к плей-офф в оптимальной форме», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.