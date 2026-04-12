Баскетбол Новости

Игрок ЦСКА Астапкович — о «проклятии» регулярного чемпионата: мне на это вообще всё равно

Форвард московского ЦСКА Антон Астапкович поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата.

«Мы сделали своё дело, но не имеем права на этом останавливаться. У нас в мыслях, сердцах, головах нечто другое, к чему придём в начале июня.

Что касается каких-то проклятий регулярного чемпионата, промежуточных турниров, пускай так говорят, пускай так считают. Мне на это, грубо говоря, вообще всё равно. Это старый стереотип, который нас точно не касается и не будет касаться. Статистика есть статистика, она мне ничего не говорит. У вас есть статистика, а у нас есть наш тренер и наши задачи», – сказал Астапкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

