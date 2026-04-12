Форвард ЦСКА Астапкович: у нас был план Б, но мы не стали ничего кардинально менять

Российский форвард ЦСКА Антон Астапкович поделился впечатлениями от финального матча Winline Basket Cup, в котором его команда обыграла УНИКС со счётом 73:62.

«Прикольный турнир, какое-то разнообразие, немного игра в другом формате проходила. Начало не задалось, нас жёстко задавили, потом удалось выровнять ситуацию. Придерживались своего плана, хотя у нас был план Б, мы не стали ничего кардинально менять. Придерживались основного плана.

Тренер сам всё прекрасно видит и понимает, где нужна какая замена, кто из ребят в каких кондициях. У нас достаточно большая ротация, мы используем всех игроков, тренер понимает, кто для чего выходит и кто в какой момент ему нужен. Наша задача — делать то, что мы должны», — сказал Астапкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.