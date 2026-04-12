Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Форвард ЦСКА Астапкович: у нас был план Б, но мы не стали ничего кардинально менять

Российский форвард ЦСКА Антон Астапкович поделился впечатлениями от финального матча Winline Basket Cup, в котором его команда обыграла УНИКС со счётом 73:62.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Прикольный турнир, какое-то разнообразие, немного игра в другом формате проходила. Начало не задалось, нас жёстко задавили, потом удалось выровнять ситуацию. Придерживались своего плана, хотя у нас был план Б, мы не стали ничего кардинально менять. Придерживались основного плана.

Тренер сам всё прекрасно видит и понимает, где нужна какая замена, кто из ребят в каких кондициях. У нас достаточно большая ротация, мы используем всех игроков, тренер понимает, кто для чего выходит и кто в какой момент ему нужен. Наша задача — делать то, что мы должны», — сказал Астапкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Астапкович — о «проклятии» регулярного чемпионата: мне на это вообще всё равно
