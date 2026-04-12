Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Ван Ганди заявил, что Йокич и Гилджес-Александер находятся на одном уровне игры в защите

Бывший главный тренер НБА Стэн ван Ганди заявил, что защита центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича недооценена, и поставил серба на один уровень с разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Шеем Гилджес-Александером.

«Прежде всего считаю, что защита Йокича недооценена. Эта критика должна была уйти в прошлое пять лет назад. Он не Виктор Вембаньяма и не Руди Гобер, но надёжный защитник. Посмотрите на его игру в защите против пик-н-ролла — его не пройдут. А один на один к нему тем более не идут. Он умён, его подсказки отличны. Я бы сказал, что поставлю его на тот же уровень в защите, что и Шея. Шей хорош без мяча, но ему никогда не приходится опекать снайпера высокого уровня — у них есть Лу Дорт, Кейсон Уоллес, Джейлен Уильямс. Я ставлю их на один уровень, это очень близко», — цитирует ван Ганди Fadeaway World.

При этом ван Ганди, который является одним из голосующих за MVP, признался, что его голос получил Йокич.

Всё или ничего. Никола Йокич может остаться без наград в НБА
