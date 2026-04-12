Ван Ганди заявил, что Йокич и Гилджес-Александер находятся на одном уровне игры в защите

Бывший главный тренер НБА Стэн ван Ганди заявил, что защита центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича недооценена, и поставил серба на один уровень с разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Шеем Гилджес-Александером.

«Прежде всего считаю, что защита Йокича недооценена. Эта критика должна была уйти в прошлое пять лет назад. Он не Виктор Вембаньяма и не Руди Гобер, но надёжный защитник. Посмотрите на его игру в защите против пик-н-ролла — его не пройдут. А один на один к нему тем более не идут. Он умён, его подсказки отличны. Я бы сказал, что поставлю его на тот же уровень в защите, что и Шея. Шей хорош без мяча, но ему никогда не приходится опекать снайпера высокого уровня — у них есть Лу Дорт, Кейсон Уоллес, Джейлен Уильямс. Я ставлю их на один уровень, это очень близко», — цитирует ван Ганди Fadeaway World.

При этом ван Ганди, который является одним из голосующих за MVP, признался, что его голос получил Йокич.