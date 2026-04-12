Тренер «Локомотива-Кубань» Томович высказался о победе в матче Единой лиги с «Пари НН»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу в домашнем матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (112:72), которая лишила гостей шансов на попадание в плей-офф.

«От своей команды я всегда требую в первую очередь правильного отношения к делу. У нас на днях была очень плохая вторая половина матча с ЦСКА, я рад, что сегодня настрой был совсем другим. Нам удалось оказать достаточно давления на защитников соперника, что позволило сделать много перехватов и набирать лёгкие очки. Теперь нужно сохранить такой уровень концентрации и контакта к матчам плей-офф.

Конечно, нам ещё есть что улучшать, например, чтение определённых эпизодов в атаке, но сегодня мы продемонстрировали, что у нас есть база, на которой можно строить дальнейший прогресс», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.