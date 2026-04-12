Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Тренер «Локомотива-Кубань» Томович высказался о победе в матче Единой лиги с «Пари НН»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу в домашнем матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (112:72), которая лишила гостей шансов на попадание в плей-офф.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Мартин - 20, Миллер - 16, Хаджибегович - 13, Темиров - 11, Квитковских - 11, Мур - 8, Коновалов - 8, Рябков - 7, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 3, Шеянов - 3
Пари Нижний Новгород: Ключенков - 14, Карпенков - 13, Платонов - 13, Лукач - 11, Зоткин - 8, Хоменко - 7, Лавренов - 4, Шендеров - 2, Буринский, Якушин, Хвостов

«От своей команды я всегда требую в первую очередь правильного отношения к делу. У нас на днях была очень плохая вторая половина матча с ЦСКА, я рад, что сегодня настрой был совсем другим. Нам удалось оказать достаточно давления на защитников соперника, что позволило сделать много перехватов и набирать лёгкие очки. Теперь нужно сохранить такой уровень концентрации и контакта к матчам плей-офф.

Конечно, нам ещё есть что улучшать, например, чтение определённых эпизодов в атаке, но сегодня мы продемонстрировали, что у нас есть база, на которой можно строить дальнейший прогресс», — приводит слова Томовича официальный сайт Единой лиги.

