«Многие перестали бороться ещё в первой половине». Козин — о поражении «Пари НН» от «Локо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива-Кубань» (72:112), которое лишило нижегородцев математических шансов на попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 72
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Мартин - 20, Миллер - 16, Хаджибегович - 13, Темиров - 11, Квитковских - 11, Мур - 8, Коновалов - 8, Рябков - 7, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 3, Шеянов - 3
Пари Нижний Новгород: Ключенков - 14, Карпенков - 13, Платонов - 13, Лукач - 11, Зоткин - 8, Хоменко - 7, Лавренов - 4, Шендеров - 2, Буринский, Якушин, Хвостов

«С самого начала мы не были в фокусе, не выполнили установку на игру. Перед матчем говорили, что «Локомотив» стремится играть в быстрый баскетбол и убегать в отрыв – и всё равно позволили сопернику это делать, совершили очень много потерь, дали им набрать очень много лёгких очков. Краснодар очень хорошо на нас настроился, а у нас многие перестали бороться ещё в первой половине. Будем смотреть видео, разбираться, надеюсь, в оставшихся матчах не повторим такую игру», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги.

