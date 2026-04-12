«Многие перестали бороться ещё в первой половине». Козин — о поражении «Пари НН» от «Локо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива-Кубань» (72:112), которое лишило нижегородцев математических шансов на попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«С самого начала мы не были в фокусе, не выполнили установку на игру. Перед матчем говорили, что «Локомотив» стремится играть в быстрый баскетбол и убегать в отрыв – и всё равно позволили сопернику это делать, совершили очень много потерь, дали им набрать очень много лёгких очков. Краснодар очень хорошо на нас настроился, а у нас многие перестали бороться ещё в первой половине. Будем смотреть видео, разбираться, надеюсь, в оставшихся матчах не повторим такую игру», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги.