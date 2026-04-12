Определены лауреаты турнира Basket Cup

В воскресенье, 12 апреля, завершился первый в истории розыгрыш Winline Basket Cup. Победителем турнира стал московский ЦСКА, обыгравший в финале казанский УНИКС со счётом 73:62. После турнира были определены обладатели индивидуальных наград.

Лауреатами турнира стали:

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл получил сразу две индивидуальные награды – «Сделал разницу» (лучший игрок из команды-победителя) и лучшему игроку турнира по мнению болельщиков;

Джален Рейнольдс (УНИКС) – «Первая опция» (самый результативный игрок турнира);

Дмитрий Кулагин (УНИКС) – «Стена» (лучший обороняющийся игрок);

Виктор Сандерс («Парма») – «Снайпер» (наибольшее количество трёхочковых попаданий);

Андрей Мартюк («Зенит») – автор лучшего момента «Финала четырёх».