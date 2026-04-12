Определены лауреаты турнира Basket Cup
В воскресенье, 12 апреля, завершился первый в истории розыгрыш Winline Basket Cup. Победителем турнира стал московский ЦСКА, обыгравший в финале казанский УНИКС со счётом 73:62. После турнира были определены обладатели индивидуальных наград.
WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков
Лауреатами турнира стали:
Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл получил сразу две индивидуальные награды – «Сделал разницу» (лучший игрок из команды-победителя) и лучшему игроку турнира по мнению болельщиков;
Джален Рейнольдс (УНИКС) – «Первая опция» (самый результативный игрок турнира);
Дмитрий Кулагин (УНИКС) – «Стена» (лучший обороняющийся игрок);
Виктор Сандерс («Парма») – «Снайпер» (наибольшее количество трёхочковых попаданий);
Андрей Мартюк («Зенит») – автор лучшего момента «Финала четырёх».
