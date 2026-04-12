Ямаль поместил фото Леброна Джеймса с кубком НБА на аватарку перед матчем с «Атлетико»

Испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сменил фотографию профиля в социальной сети перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Первая встреча завершилась поражением каталонцев со счётом 0:2.

В качестве аватара 18-летний футболист выбрал изображение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с трофеем НБА. На фото запечатлён момент после победы «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2015/2016. Тогда команда Джеймса уступала «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии со счётом 1–3, но сумела выиграть три матча подряд и завоевать чемпионский титул.

Фото: Социальные сети Ламина Ямаля

Ответная игра между «Барселоной» и «Атлетико» состоится 14 апреля в Мадриде.