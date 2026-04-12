Ямаль поместил фото Леброна Джеймса с кубком НБА на аватарку перед матчем с «Атлетико»
Испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сменил фотографию профиля в социальной сети перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Первая встреча завершилась поражением каталонцев со счётом 0:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
В качестве аватара 18-летний футболист выбрал изображение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с трофеем НБА. На фото запечатлён момент после победы «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2015/2016. Тогда команда Джеймса уступала «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии со счётом 1–3, но сумела выиграть три матча подряд и завоевать чемпионский титул.
Фото: Социальные сети Ламина Ямаля
Ответная игра между «Барселоной» и «Атлетико» состоится 14 апреля в Мадриде.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
21:26
-
21:13
-
21:05
-
20:18
-
20:18
-
19:51
-
19:03
-
18:52
-
18:20
-
18:06
-
18:05
-
17:53
-
17:34
-
17:33
-
16:32
-
16:05
-
15:58
-
14:59
-
14:50
-
14:11
-
14:02
-
13:06
-
12:58
-
12:54
-
12:45
-
12:42
-
11:43
-
11:09
-
10:56
-
10:26
-
10:01
-
09:40
-
09:30
-
09:05
-
08:39