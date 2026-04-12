Чарли Виллануэва объяснил, почему американцы больше не доминируют в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарли Виллануэва высказался по поводу значимости неамериканских баскетболистов в современной лиге.

«Вемби — это тот самый парень. Он следующий на очереди. И вот, знаете, мы столько раз говорили, что лицом лиги должен быть именно американец. Я и сам был из тех, кто так думал. Но сейчас смотришь на всё это — и видишь, что топ-3 игроков не американцы. Единственный, кто может пробиться туда — это Энтони Эдвардс. Он крутой, его легко продавать, у него есть харизма, есть личность, он реально классный. В конце концов, ты не можешь быть лицом лиги, если тебя даже не называют среди пяти лучших игроков прямо сейчас.

Ведь взгляните сами: Шей Гилджес-Александр, Йокич, тот же Яннис [Адетокунбо] и теперь, чёрт побери, ещё и Вемби. И для меня теперь всё очевидно — лига становится глобальной. Я уже столько раз это говорил. С точки зрения бизнеса, а лига — это бизнес, конечно. Кому сейчас нужен только локальный герой? Теперь важно, чтобы лицом лиги был игрок мирового масштаба. Потому что сам баскетбол уже стал мировой игрой», — заявил Виллануэва во время подкаста ToTheBaha.