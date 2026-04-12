УНИКС ведёт переговоры с Элайджей Стюартом — источник

Казанский УНИКС нашёл замену травмированному Тайрону Брюэру в лице бывшего игрока израильского «Бней Герцлия» Элайджи Стюарта, переговоры с которым находятся в продвинутой стадии, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Стюарт перебрался в Европу в 2019 году и с тех пор успел поиграть в Финляндии, Польше, Румынии, Италии и Израиле. Нынешний сезон он начинал в израильском клубе «Бней Герцлия», который покинул во время приостановки чемпионата Израиля. В Лиге чемпионов его команда завершила регулярный сезон с двумя победами при четырёх поражениях и не смогла выйти в плей-офф, однако сам Стюарт стал лучшим в команде по очкам, блок-шотам и перехватам.