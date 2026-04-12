Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Вембаньяма оценил уровень своего волнения перед плей-офф НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заявил, что испытывает невероятное волнение в преддверии начала плей-офф НБА.

«Это невероятно! Я не думал, что мы добьёмся такого успеха уже сейчас в регулярном сезоне. Потому что теперь выходим в плей-офф с определённым статусом. Уровень волнения просто невероятный. Я так скучал по плей-офф, по финальным стадиям, по матчам на вылет. Кубок НБА — это не то же самое. Мы все ждём, у всех мурашки. Это становится всё более реальным.

Как команда без опыта мы должны подходить к этим матчам один за другим. Никаких разговоров о свипах или 4-1. Конечно, цель — всё выиграть, то есть выиграть первую серию. Но прежде нужно выиграть первый матч», — приводит слова Вембаньямы L'Equipe.

