Евролига: результаты матчей на 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

«Маккаби» (Израиль) — «Хапоэль» (Израиль) — 88:99.

Турнирную таблицу Евролиги возглавляет греческий «Олимпиакос», который одержал 25 побед и потерпел 12 поражений. На втором месте располагается испанская «Валенсия» с балансом 24 победы и 13 поражений. Третью строчку занимает мадридский «Реал». Испанский клуб одержал 23 победы и потерпел 14 поражений.