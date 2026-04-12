Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Дуг Кристи останется главным тренером «Сакраменто» на новый сезон — The Athletic

Руководство «Сакраменто Кингз» приняло решение оставить действующего главного тренера команды Дуга Кристи на следующий сезон. Клуб делает ставку на стабильность и длительное сотрудничество, несмотря на тяжёлый год, отмеченный травмами и значительными изменениями в составе, сообщает The Athletic.

Напомним, что Кристи исполнял обязанности главного тренера на временной основе после увольнения Майка Брауна в декабре 2024 года. Прошлым летом он подписал трёхлетний контракт.

«Сакраменто Кингз» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Команда одержала 22 победы и потерпела 59 поражений.

