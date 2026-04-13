«Хапоэль» обыграл «Маккаби» в израильском дерби Евролиги

В столице Сербии Белграде на стадионе «Пионир Холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались две израильские команды — «Хапоэль» и «Маккаби». «Хапоэль» одержал победу со счётом 99:88 (26:14, 26:27, 21:25, 26:22).

В составе «Маккаби» лучшим стал американский защитник Лонни Уокер. За время игры он заработал 17 очков, сделал три подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+13».

Лучшим в составе «Хапоэля» стал американский форвард Элайджа Брайант. На его счету 19 очков, пять подборов и шесть передач при коэффициенте эффективности «+24».