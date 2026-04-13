Маккаби Тель-Авив — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Маккаби — Хапоэль, результат матча 12 апреля 2026, счет 88:99, Евролига-2025/2026

«Хапоэль» обыграл «Маккаби» в израильском дерби Евролиги
Комментарии

В столице Сербии Белграде на стадионе «Пионир Холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались две израильские команды — «Хапоэль» и «Маккаби». «Хапоэль» одержал победу со счётом 99:88 (26:14, 26:27, 21:25, 26:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
88 : 99
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Голд, Даутин, Хэнкинс, Блатт
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эдвардс, Малкольм, Рэндольф, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар

В составе «Маккаби» лучшим стал американский защитник Лонни Уокер. За время игры он заработал 17 очков, сделал три подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+13».

Лучшим в составе «Хапоэля» стал американский форвард Элайджа Брайант. На его счету 19 очков, пять подборов и шесть передач при коэффициенте эффективности «+24».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
