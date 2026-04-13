«Мёртвые птицы». Перкинс раскритиковал «Лейкерс» и предрёк ранний вылет из плей-офф

Бывший центровой «Бостон Селтикс», а ныне телевизионный аналитик Кендрик Перкинс жёстко высказался о состоянии «Лос-Анджелес Лейкерс» и перспективах клуба в предстоящем розыгрыше плей-офф.

«Эта команда — мёртвые птицы, высокая трава. Этот сезон окончен. Они вылетят в первом раунде. Ни при каких обстоятельствах нельзя требовать от 41-летнего Леброна Джеймса, чтобы он в одиночку тащил команду в этой суровой Западной конференции без Луки Дончича и Остина Ривза.

На месте «Лейкерс» я бы просто взял и досрочно завершил сезон для Луки. Игроки ротации и Джей Джей Редик действуют несогласованно. Джей Джей Редик раз за разом публично критикует своих игроков второго плана», — цитирует Перкинса Clutch Points.