Игрок НБА в заключительный день регулярки вышел на 23 секунды ради уникальной серии
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Шарлотт Хорнетс». На момент написания новости счёт на табло — 8:6 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
4-я четверть
80 : 93
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Кларксон, Джонс, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Маккаллар, Сохан, Бриджес, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Уильямс, Уайт, Джеймс, Книппел, Грин, Колкбреннер, Диабате, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон, Макнили

Примечательно, что форвард «Нью-Йорка» Микал Бриджес вышел в стартовой пятёрке, но провёл на площадке всего 23 секунды, после чего был заменён. Это сделали специально, чтобы сохранить его уникальную серию — Бриджес не пропустил ни одного из 638 матчей подряд.

Ради этого тренерский штаб дал ему сыграть, несмотря на то что другим ключевым игрокам предоставили отдых. Стоит отметить, что серия Бриджеса — самая длинная среди всех действующих баскетболистов НБА и занимает восьмое место в истории лиги.

Плей-офф НБА не за горами. Собрали все возможные пары главного события года
