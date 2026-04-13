Игрок НБА в заключительный день регулярки вышел на 23 секунды ради уникальной серии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Шарлотт Хорнетс». На момент написания новости счёт на табло — 8:6 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что форвард «Нью-Йорка» Микал Бриджес вышел в стартовой пятёрке, но провёл на площадке всего 23 секунды, после чего был заменён. Это сделали специально, чтобы сохранить его уникальную серию — Бриджес не пропустил ни одного из 638 матчей подряд.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ради этого тренерский штаб дал ему сыграть, несмотря на то что другим ключевым игрокам предоставили отдых. Стоит отметить, что серия Бриджеса — самая длинная среди всех действующих баскетболистов НБА и занимает восьмое место в истории лиги.