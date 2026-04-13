«Просто заткнитесь!» Баркли считает, что правило 65 игр — не повод для обид у игроков НБА

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли резко высказался в адрес тех, кто постоянно осуждает новое правило НБА о 65 сыгранных матчах, определяющее право игроков претендовать на индивидуальные награды лиги.

«Я не думаю, что требовать 65 игр — это так уж много. Да заткнитесь вы уже. Сами голосовали за это в коллективном соглашении, а теперь жалуетесь. Если бы вы не отсиживались на месте, потягивая маргариту, это правило про 65 игр вообще бы не появилось. Так что просто заткнитесь!» — заявил Баркли во время прямого эфира на ESPN.