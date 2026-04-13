Чарльз Баркли критически высказался о детях в США из-за увлечения Вембаньямы шахматами

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли резко прокомментировал ситуацию с американскими детьми на фоне того, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма занимается шахматами.

«Знаете, что нам нужно сделать? Взять вот этих отбитых американских детишек и отправить их учиться во Францию. Это вообще первое, что нам надо сделать. Все эти тупые ребята тут — им бы только во Францию и ехать учиться», — заявил Баркли во время прямого эфира на ESPN.

Стоит отметить, что Виктор Вембаньяма, а также Яннис Адетокунбо и Лука Дончич включили регулярные занятия шахматами в свою подготовку. По их словам, игра в шахматы помогает лучше видеть тактические схемы соперников и быстрее принимать решения в стрессовых ситуациях на площадке.