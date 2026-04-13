Илона Корстин объяснила, что помогло ЦСКА обыграть УНИКС в финале Basket Cup

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала итоги «Финала четырёх» Winline Basket Cup, по результатам которого московский ЦСКА одержал победу в финале над казанским УНИКСом со счётом 73:62 и стал чемпионом.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«ЦСКА победил и сделал это вполне заслуженно. Всё решилось на паркете. Сперва чувствовалось волнение, чем воспользовался УНИКС. Но затем мастерство и опыт армейцев взяли верх. Можно отметить ещё и командную «химию» ЦСКА, командный дух, благодаря которым команда победила.

У УНИКСа возникли проблемы с реализацией трёхочковых, а баскетбол такая игра, что если хочешь победить, то надо попадать. Только в конце игры показалось, что мы, возможно, увидим такой же сценарий [когда «Парма» организовала рывок 20:0 и победила «Зенит» в матче за третье место], но не хватило времени.

Единая лига ВТБ и Winline отлично справились с организацией «Финала четырёх» Кубка. У нас получился хороший тандем, мы здорово поработали вместе. Лига многому научилась благодаря этому турниру, это был интересный новый опыт. Мы сделали большой шаг в сторону улучшения. Хотели показать баскетбол так, как это делают в Евролиге, в НБА. Мне кажется, у нас это получилось. Именно так, как надо показывать баскетбол — с привлечением звёзд, с привлечением блогеров, артистов. Совмещая спорт и шоу. Это идёт на благо нашему виду спорта», — цитирует Корстин Sports.ru.

