В ЦСКА высказались об эксперименте Единой лиги с новым турниром Basket Cup

В ЦСКА высказались об эксперименте Единой лиги с новым турниром Basket Cup
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал итоги нового турнира Winline Basket Cup после победы своей команды в финале над казанским УНИКСом со счётом 73:62.

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Понятно, что победа приятна, любой трофей в музее ЦСКА — это на века. Меня в своё время учили: если приходишь на художественную выставку и ничего не понимаешь, и тебя спрашивают о впечатлении, то надо отвечать: «Что-то понравилось больше, что-то понравилось меньше. Но в целом интересно». Я воспользуюсь этой формулой.

Радует, что лига стремится находить новые форматы, что есть спонсоры, которые тратят деньги на промоушн баскетбола. Какие-то вещи однозначно хорошие, какие-то мне не понравились, но тенденция искать новые форматы — это хорошо. А остальное мы вместе с лигой, клубами по-семейному обсудим, чтобы сделать турнир ещё лучше», — приводит слова Ватутина ТАСС.

ЦСКА — первый в истории чемпион Basket Cup. УНИКСу помешала одна провальная четверть
