В ЦСКА высказались об эксперименте Единой лиги с новым турниром Basket Cup

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал итоги нового турнира Winline Basket Cup после победы своей команды в финале над казанским УНИКСом со счётом 73:62.

«Понятно, что победа приятна, любой трофей в музее ЦСКА — это на века. Меня в своё время учили: если приходишь на художественную выставку и ничего не понимаешь, и тебя спрашивают о впечатлении, то надо отвечать: «Что-то понравилось больше, что-то понравилось меньше. Но в целом интересно». Я воспользуюсь этой формулой.

Радует, что лига стремится находить новые форматы, что есть спонсоры, которые тратят деньги на промоушн баскетбола. Какие-то вещи однозначно хорошие, какие-то мне не понравились, но тенденция искать новые форматы — это хорошо. А остальное мы вместе с лигой, клубами по-семейному обсудим, чтобы сделать турнир ещё лучше», — приводит слова Ватутина ТАСС.