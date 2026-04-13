Сергей Кущенко — о Basket Cup: первый блин нашего турнира точно не вышел комом

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил вклад Международной федерации баскетбола (ФИБА) в организацию межсезонного турнира Winline Basket Cup, по итогам которого московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счётом 73:62 в финальном матче.

«Благодарю партнёров, клубы, иностранные особенно, ФИБА, которая сопутствовала нам, чтобы наш календарь приняли в чемпионатах, где выступают «Игокеа» и «Мега». Первый блин нашего турнира точно не вышел комом.

У нас есть международная повестка, на нас обращает внимание Министерство спорта. Мы нашли этот формат и теперь будем думать, как делать шаг выше. Этим турниром мы привлекаем нового болельщика, который после этого «Финала четырёх» придёт не просто на шоу, а именно на баскетбол», — приводит слова Кущенко ТАСС.