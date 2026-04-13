Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА с 25+10 за сезон, играя меньше 30 минут

Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА с 25+10 за сезон, играя меньше 30 минут
Комментарии

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма досрочно завершил выступления в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, пропустив заключительный матч против «Денвер Наггетс».

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам сезона французский баскетболист продемонстрировал средние показатели в 25 очков, 11,5 подбора и 3,1 передачи за 29,2 минуты на паркете.

Согласно данным портала StatMuse в социальной сети X, Вембаньяма стал первым игроком в истории лиги, который завершил регулярный сезон с такими статистическими показателями — не менее 25 очков и 10 подборов в среднем за матч при менее чем 30 проведённых минутах на площадке.

Сейчас читают:
Путь к величию. Как мастер из Шаолиня помог Виктору Вембаньяме выйти на уровень MVP
Путь к величию. Как мастер из Шаолиня помог Виктору Вембаньяме выйти на уровень MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android