Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА с 25+10 за сезон, играя меньше 30 минут

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма досрочно завершил выступления в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, пропустив заключительный матч против «Денвер Наггетс».

По итогам сезона французский баскетболист продемонстрировал средние показатели в 25 очков, 11,5 подбора и 3,1 передачи за 29,2 минуты на паркете.

Согласно данным портала StatMuse в социальной сети X, Вембаньяма стал первым игроком в истории лиги, который завершил регулярный сезон с такими статистическими показателями — не менее 25 очков и 10 подборов в среднем за матч при менее чем 30 проведённых минутах на площадке.