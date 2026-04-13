Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Милуоки Бакс, результат матча 13 апреля 2026, счет 126:106, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Филадельфия» без Эмбиида победила «Милуоки» и завершила регулярку в зоне плей-ин
Комментарии

В ночь с 13 на 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 126:106.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 21, Граймс - 20, Эдвардс - 17, Драммонд - 12, Джордж - 11, Убре - 11, Эджкомб - 9, Барлоу - 7, Уокер - 7, Бона - 4, Боучэмп - 3, Уотфорд - 2, Терри - 2, Лоури, Мартин
Милуоки Бакс: Райан - 22, Грин - 19, Симс - 15, Принс - 14, Дженг - 11, Джексон - 9, Адетокунбо - 8, Адетокунбо - 8

В составе хозяев лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий защитник Тайриз Макси, в его активе 21 очко, два подбора и одна передача. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не принимал участия в матче из-за восстановления после операции по удалению аппендикса.

Самым результативным в составе «Бакс» стал защитник Кормак Райан, на его счету дабл-дабл — 22 очка, 10 подборов и четыре передачи.

Таким образом, «Филадельфия» заняла восьмое место в Восточной конференции, попав в зону плей-ин. «Бакс» завершили сезон-2025/2026, так как не смогли квалифицироваться в плей-офф или плей-ин. Команда заняла 11 место на Востоке.

Календарь регулярного чемпионата НБА
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
Плей-офф НБА не за горами. Собрали все возможные пары главного события года
