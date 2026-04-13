«Филадельфия» без Эмбиида победила «Милуоки» и завершила регулярку в зоне плей-ин

В ночь с 13 на 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 126:106.

В составе хозяев лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий защитник Тайриз Макси, в его активе 21 очко, два подбора и одна передача. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не принимал участия в матче из-за восстановления после операции по удалению аппендикса.

Самым результативным в составе «Бакс» стал защитник Кормак Райан, на его счету дабл-дабл — 22 очка, 10 подборов и четыре передачи.

Таким образом, «Филадельфия» заняла восьмое место в Восточной конференции, попав в зону плей-ин. «Бакс» завершили сезон-2025/2026, так как не смогли квалифицироваться в плей-офф или плей-ин. Команда заняла 11 место на Востоке.