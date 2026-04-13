«Майами» с Голдиным обыграл «Атланту» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 143:117.

Лучшую результативность в составе «Майами» показал американский центровой Бэм Адебайо, оформив дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Российский центровой Владислав Голдин провёл на площадке три минуты и набрал три очка.

Самым результативным в «Атланте» стал американский защитник Бадди Хилд, который записал в свой актив 31 очко.

Таким образом, «Майами» одержал вторую победу подряд. «Атланта», в свою очередь, потерпела третье поражение за последние четыре игры.

Для «Майами» и «Атланты» этот матч стал последним в регулярном чемпионате.