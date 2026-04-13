«Майами» с Голдиным обыграл «Атланту» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 143:117.
НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
143 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Жакез-мл. - 26, Адебайо - 25, Пауэлл - 25, Уэр - 16, Джонсон - 12, Митчелл - 12, Якуционис - 8, Хирроу - 5, Уиггинс - 4, Янг - 3, Голдин - 3, Килс - 2, Гарднер - 2
Атланта Хоукс: Хилд - 31, Кисперт - 21, Ньюэлл - 17, Рисашер - 11, Гилберт - 11, Деннис - 10, Уоллес - 8, Брэдли - 4, Колоко - 4, Гуйе
Лучшую результативность в составе «Майами» показал американский центровой Бэм Адебайо, оформив дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Российский центровой Владислав Голдин провёл на площадке три минуты и набрал три очка.
Самым результативным в «Атланте» стал американский защитник Бадди Хилд, который записал в свой актив 31 очко.
Таким образом, «Майами» одержал вторую победу подряд. «Атланта», в свою очередь, потерпела третье поражение за последние четыре игры.
Для «Майами» и «Атланты» этот матч стал последним в регулярном чемпионате.
