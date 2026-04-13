Торонто Рэпторс — Бруклин Нетс, результат матча 13 апреля 2026, счет 136:101, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина разгромно проиграл «Торонто» в заключительном матче регулярки НБА
Комментарии

В ночь с 12 на 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 136:101.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
136 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барретт - 26, Ингрэм - 25, Барнс - 18, Уолтер - 11, Пёлтль - 11, Лоусон - 10, Мамукелашвили - 9, Шид - 6, Куикли - 4, Джексон-Дэвис - 4, Дик - 3, Темпл - 3, Могбо - 2, Мюррей-Бойлс - 2, Баттл - 2
Бруклин Нетс: Этьенн - 20, Лидделл - 17, Джонсон - 16, Сараф - 15, Уилсон - 9, Пауэлл - 8, Скотт - 8, Смит - 8, Агбаджи

В составе победителей наибольшую результативность продемонстрировал канадский защитник Ар Джей Барретт: он принёс команде 26 очков, сделал три подбора и две передачи. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Брэндон Ингрэм набрал 25 очков, сделал девять подборов и отдал два ассиста. Лёгкий форвард Скотти Барнс завершил встречу с трипл-даблом: 18 очков, 12 подборов и 12 передач.

В ростере гостей самым результативным стал американский защитник Тайсон Этьенн — 20 очков, один подбор и четыре передачи. Тяжёлый форвард Чейни Джонсон оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов.

«Торонто» завершил регулярный сезон в зоне плей-офф на пятом месте на Востоке. «Бруклин» остался на 13-й строчке и примет участия в заключительной стадии сезона.

Календарь регулярного чемпионата НБА
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
