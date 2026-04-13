Трипл-дабл Паоло Банкеро не спас «Орландо» от поражения в матче с «Бостоном»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 113:108.
НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Шейерман - 30, Харпер Мл. - 27, Гарза - 27, Тонже - 13, Уолш - 9, Шульга - 3, Бэнтон - 2, Уильямс - 2
Орландо Мэджик: Саггс - 23, Банкеро - 23, Вагнер - 20, Блэк - 13, Бейн - 8, Да Силва - 8, Битадзе - 5, Картер - 3, Картер - 3, Кэйн - 2, Ричардсон, Каслтон, Вагнер, Моралес, Пенда
Лучшую результативность в составе «Бостона» американский нападающий Бэйлор Шейерман, который записал в свой актив 30 очков.
Самым результативным в «Орландо» стал Паоло Банкеро, который оформил трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 11 передач.
Таким образом, «Бостон» одержал шестую победу за последние семь матчей в регулярном чемпионате. «Орландо», в свою очередь, прервал пятиматчевую победную серию.
Для «Бостона» и «Орландо» этот матч стал последним в регулярном чемпионате.
Комментарии
