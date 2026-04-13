Трипл-дабл Паоло Банкеро не спас «Орландо» от поражения в матче с «Бостоном»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 113:108.

Лучшую результативность в составе «Бостона» американский нападающий Бэйлор Шейерман, который записал в свой актив 30 очков.

Самым результативным в «Орландо» стал Паоло Банкеро, который оформил трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 11 передач.

Таким образом, «Бостон» одержал шестую победу за последние семь матчей в регулярном чемпионате. «Орландо», в свою очередь, прервал пятиматчевую победную серию.

Для «Бостона» и «Орландо» этот матч стал последним в регулярном чемпионате.