В НБА определились все участники плей-офф и плей-ин Восточной конференции

В НБА определились все участники плей-офф и плей-ин Восточной конференции
Стали известны все участники плей-офф и плей-ин в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026.

Таким образом, прямую путёвку получили такие команды: «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Торонто Рэпторс» и «Атланта Хоукс».

В зону плей-ин вошли «Филадельфия Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Отметим, в составе «Майами» выступает российский центровой Владислав Голдин.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Плей-офф НБА не за горами. Собрали все возможные пары главного события года
Плей-офф НБА не за горами. Собрали все возможные пары главного события года
