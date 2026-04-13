В НБА определились все участники плей-офф и плей-ин Восточной конференции

Таким образом, прямую путёвку получили такие команды: «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Торонто Рэпторс» и «Атланта Хоукс».

В зону плей-ин вошли «Филадельфия Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Отметим, в составе «Майами» выступает российский центровой Владислав Голдин.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».