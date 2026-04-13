Никола Йокич стал автором достижения, которое никому не покорялось в истории НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 84:69 в пользу гостевой команды.

13 апреля 2026, понедельник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 24, Васселл - 19, Джонсон - 18, Брайант - 13, Барнс - 12, Касл - 10, Харпер - 9, Шампани - 7, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Олиник, Уотерс III, Ингрэм
Денвер Наггетс: Строутер - 25, Йокич - 23, Валанчюнас - 16, Родди - 15, Браун - 14, Джонс - 13, Пикетт - 11, Ннаджи - 6, Джонс - 5, Холмс, Симпсон

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич принял участие в матче, благодаря чему выполнил все требования для получения индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата.

Кроме того, Йокич стал первым игроком в истории лиги, который по итогам регулярки возглавил лигу по среднему количеству подборов и результативных передач за игру. Перед сегодняшней игрой на счету сербского центрового в среднем 12,9 подбора и 10,9 передачи за матч.

