Никола Йокич стал автором достижения, которое никому не покорялось в истории НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 84:69 в пользу гостевой команды.

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич принял участие в матче, благодаря чему выполнил все требования для получения индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата.

Кроме того, Йокич стал первым игроком в истории лиги, который по итогам регулярки возглавил лигу по среднему количеству подборов и результативных передач за игру. Перед сегодняшней игрой на счету сербского центрового в среднем 12,9 подбора и 10,9 передачи за матч.