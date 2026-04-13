Андрей Ватутин объяснил, почему не стоит сравнивать Basket Cup с еврокубками

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал проведение нового турнира Winline Basket Cup в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ и объяснил, можно ли сопоставлять это соревнование с полноценными еврокубками.

«Мы зря ищем бонусы за так называемую международную повестку. Это здорово, что играли иностранные команды, но это не должно быть главной визитной карточкой турнира. Главное — конкурентоспособность турнира и чтобы болельщики приходили.

Я не о том, что не надо приглашать иностранные клубы, но мы уже живём четвёртый-пятый год без международных соревнований, и никто не помер. Рассматривать этот турнир как замену им не надо. Это разные истории», — приводит слова Ватутина ТАСС.

