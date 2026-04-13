Победитель регулярки «Оклахома» разгромно проиграла «Финиксу» в заключительном матче НБА

В ночь с 12 на 13 апреля мск на паркете арены «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между победителем регулярного чемпионата «Оклахомой-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 103:135.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джамари Буей, в активе которого 27 очков, пять подборов и девять ассистов. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Райан Данн оформил дабл-дабл: 20 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл в составе «Санз» в активе суданского центрового Хамана Малуача (18 очков и 14 подборов).

У хозяев лучшей результативностью отметился центровой Брэнден Карлсон, оформивший дабл-дабл — 26 очков, 10 подборов и одна результативная передача. В составе «Оклахомы» также можно выделить Пэйтона Сэндфорта, набравшего 23 очка и сербского разыгрывающего Николу Топича (дабл-дабл из 18 очков и 14 ассистов).

Таким образом, «Оклахома», несмотря на поражение, завершила регулярный сезон на первом месте Западной конференции и всей сводной таблицы чемпионата. «Финикс» занял итоговое седьмое место на Западе, попав в плей-ин.