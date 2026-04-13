Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 13 апреля 2026, счет 115:110, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

24 очка Карри не помогли «Голден Стэйт» одолеть «Клипперс» в последнем матче регулярки
Комментарии

В ночь с 12 на 13 апреля мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:110.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Матурин - 20, Коллинз - 18, Богданович - 17, Гарлэнд - 15, Миллер - 14, Сандерс - 11, Батюм - 9, Лопес - 7, Данн - 4, Педулла, Джонс, Кристи, Вашингтон Мл., Омир
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Бэсси - 16, Порзингис - 12, Подзиемски - 10, Уильямс - 9, Леонс - 8, Сантос - 7, Спенсер - 7, Карри - 6, Хорфорд - 5, Мелтон - 4, Пэйтон II - 2, Ричард

Самым результативным игроком матча стал звёздный американский разыгрывающий защитник «воинов» Стефен Карри. В его активе 24 очка, шесть подборов и три передачи.

В составе хозяев наибольшую результативность продемонстрировал канадский защитник Беннедикт Матурин, на счету которого 20 очков, девять подборов и восемь ассистов.

Таким образом, «Клипперс» завершили регулярный сезон на восьмом месте Западной конференции. «Голден Стэйт» занял итоговое 10-е место на Западе. Обе команды попали в раунд плей-ин.

