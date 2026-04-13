24 очка Карри не помогли «Голден Стэйт» одолеть «Клипперс» в последнем матче регулярки

В ночь с 12 на 13 апреля мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:110.

Самым результативным игроком матча стал звёздный американский разыгрывающий защитник «воинов» Стефен Карри. В его активе 24 очка, шесть подборов и три передачи.

В составе хозяев наибольшую результативность продемонстрировал канадский защитник Беннедикт Матурин, на счету которого 20 очков, девять подборов и восемь ассистов.

Таким образом, «Клипперс» завершили регулярный сезон на восьмом месте Западной конференции. «Голден Стэйт» занял итоговое 10-е место на Западе. Обе команды попали в раунд плей-ин.