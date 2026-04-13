«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» без Вембаньямы. Никола Йокич набрал 23 очка

Утром 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей площадки со счётом 128:118.

Самым результативным игроком у победителей стал лёгкий форвард из Пуэрто-Рико Джулиан Строутер, у которого 25 очков, шесть подборов и три передачи. У Николы Йокича 23 очка, восемь подборов и одна передача.

У хозяев больше всех очков набрал американский разыгрывающий ДеАарон Фокс, на счету которого в сегодняшнем матче 24 очка, шесть подборов и пять результативных передач.