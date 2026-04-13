Сан-Антонио Спёрс — Денвер Наггетс результат матча 13 апреля 2026, счёт 118:128, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» без Вембаньямы. Никола Йокич набрал 23 очка
Утром 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей площадки со счётом 128:118.

Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 24, Васселл - 19, Джонсон - 18, Брайант - 13, Барнс - 12, Касл - 10, Харпер - 9, Шампани - 7, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Олиник, Уотерс III, Ингрэм
Денвер Наггетс: Строутер - 25, Йокич - 23, Валанчюнас - 16, Родди - 15, Браун - 14, Джонс - 13, Пикетт - 11, Ннаджи - 6, Джонс - 5, Холмс, Симпсон

Самым результативным игроком у победителей стал лёгкий форвард из Пуэрто-Рико Джулиан Строутер, у которого 25 очков, шесть подборов и три передачи. У Николы Йокича 23 очка, восемь подборов и одна передача.

У хозяев больше всех очков набрал американский разыгрывающий ДеАарон Фокс, на счету которого в сегодняшнем матче 24 очка, шесть подборов и пять результативных передач.

