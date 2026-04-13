Стали известны все участники плей-офф и плей-ин Западной конференции НБА

Определились все участники плей-офф и плей-ин в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026.

Таким образом, прямую путёвку получили команды: «Оклахома-Сити Тандер», «Сан-Антонио Спёрс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз».

В зону плей-ин вошли «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

«Нью-Орлеан Пеликанс», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Юта Джаз» не смогли получить место в плей-офф или плей-ин НБА.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».