Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА, сезон 2025/2025, кто с кем сыграет в плей-офф и плей-ин

Завершился заключительный игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026. Таким образом, определились все участники и пары плей-офф и плей-ин НБА.

В Восточной конференции «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс» ожидают своих соперников, которые определятся по итогам плей-ин турнира с участием «Шарлотт Хорнетс», «Майами Хит», «Филадельфии Сиксерс» и «Орландо Мэджик». В это время «Кливленд Кавальерс» встретится в первом раунде с «Торонто Рэпторс», а «Нью-Йорк Никс» сыграет с «Атлантой Хоукс».

В Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс» также ждут своих будущих соперников по результатам плей-ин, где сражаются «Лос-Анджелес Клипперс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В первом раунде «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Хьюстон Рокетс», а «Денвер Наггетс» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».

Формат плей-ин таков: сначала между собой играют команды, занявшие седьмое и восьмое места. Победитель этого матча получает седьмой посев и выходит в плей-офф. Проигравший встречается с победителем матча между девятой и 10-й командами, где решается, кто получит восьмой посев и также выйдет в основной этап турнира.

