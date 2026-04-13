Купер Флэгг повторил уникальное достижение Джордана, Бёрда и Дончича в дебютном сезоне НБА

Лёгкий форвард и новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг завершил свой дебютный сезон-2025/2026 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
149 : 128
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Пулакидас - 28, Джонсон - 20, Смит - 20, Сиссе - 17, Нембард - 15, Кристи - 12, Томпсон - 12, Флэгг - 10, Миддлтон - 8, Пауэлл - 7
Чикаго Буллз: Диллингэм - 25, Секстон - 19, Миллер - 17, Кавамура - 14, Маккланг - 13, Уильямс - 13, Гуйе - 11, Олбрич - 10, Джонс - 6

По итогам регулярного чемпионата 19-летний баскетболист в среднем за игру набирал 21 очко, совершал 6,7 подбора, делал 4,6 результативной передачи и 1,2 перехвата, проводя на площадке по 33,5 минуты. Примечательно, что Флэгг стал всего лишь четвёртым новичком в истории лиги, которому удалось завершить первый сезон с такими показателями: не менее 21 очка, шести подборов, четырёх передач и одного перехвата в среднем за матч.

Ранее подобного достижения добивались только легенды НБА Ларри Бёрд (1979/1980), Майкл Джордан (1984/1985), а также нынешний разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич (2018/2019).

